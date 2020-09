Die NBA Finals 2020 zwischen den Los Angeles Lakers und Miami Heat elektrisieren die Basketball-Fans weltweit. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Und das Beste: SPORT1 zeigt ausgewählte Spiele live im TV auf SPORT1+ und begleitet alle Partien im SPORT1-Liveticker.

In der Hauptrolle der NBA Finals steht niemand Geringeres als LeBron James: Der Superstar greift nach seinem vierten Meisterschaftsring.

James greift nach seinem vierten Ring

2016 holte der King den Titel mit den Cleveland Cavaliers. 2013 und 2012 mit den Heat, denen James nun im Endspiel entgegensteht.

Um seine Dominanz zu unterstreichen, sei erwähnt, dass der 35-Jährige seit den 2011 nur einmal die NBA Finals verpasst hat - nämlich 2019, als er verletzt war und die Lakers auch die Playoffs verpassten.

In diesem Jahr soll aber mit der Hilfe von Anthony Davis der vierte Ring her. Doch Miami gilt es nicht zu unterschätzen. (SERVICE: So überlistete Miami die NBA)

SPORT1+ überträgt die NBA Finals 2020

Jimmy Butler führte die Heat als fünfter Seed ins Endspiel, was zuvor noch keinem NBA-Team gelang - und hat mit Bam Adebayo einen guten Rim-Protector sowie mit Goran Dragic, Duncan Robinson und Tyler Herro starke Scorer um sich geschart.

Zudem steht an der Seitenlinie mit Coach Erik Spoelstra ein erfahrener Coach, der zum fünften Mal in den NBA Finals steht.

Und dieser kennt LeBron James besser als jeder andere, denn 2012 und 2013 gewann Spoelstra mit James zwei NBA-Meisterschaften.

Das erste Spiel der NBA Finale findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab 3 Uhr statt

