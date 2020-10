Basketball-Legende Michael Jordan (57) hat in Charlotte/North Carolina eine zweite Klinik eröffnet.

Der Besitzer der Charlotte Hornets aus der NBA machte dies durch eine großzügige Spende möglich. Jordan zahlte sieben Millionen Dollar für zwei Krankenhäuser, das erste war vor einem Jahr in der Stadt eingeweiht worden.

In den beiden Kliniken sollen in erster Linie unversicherte oder unterversicherte Bürger behandelt werden. Ungerechtigkeiten in der Behandlung, die sich durch Corona verstärkt haben, sollen dort bekämpft werden. Das gaben die Hornets bekannt.

Im ersten Krankenhaus wurden bislang mehr als 3350 Patienten behandelt, darunter waren 450 Kinder.

"Als wir im vergangenen Herbst die Eröffnung der ersten Klinik gefeiert haben, konnte niemand ahnen, dass wir nur fünf Monate später vor einer Pandemie stehen würden", sagte Jordan: "Ich bin so stolz auf die positiven Effekte, die unsere Klinik bisher auf die Gemeinde hatte, insbesondere während Corona."