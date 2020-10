Hochrangiger Besuch bei Spiel 1 der NBA Finals 2020.

Ex-Präsident Barack Obama war beim 116:98-Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Miami Heat als virtueller Zuschauer im Hintergrund zu sehen.

Obama bekam natürlich "die erste Reihe" unter den virtuellen Fans zugeteilt und saß dort neben der Lakers-Legende Shaquille O’Neal. Auch Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Pau Gasol und Paul Pierce waren auf den riesigen Leinwänden zu sehen.

Der 59-jährige Obama stellte auch zugleich begeisterst fest, dass er einen Platz neben Shaq bekommen hat.

Obama mit Gruß an Wahlhelfer

Dann nutzte der bekennende Bulls-Fan die Gelegenheit, eine kleine Botschaft loszuwerden.

"Es geht hier nicht um mich heute. Aber ich will einen Gruß an die Leute schicken, die in der kommenden Wahl als Wahlhelfer tätig sind", sagte Obama in einem auf Twitter geposteten Video.

Obama weiter: "Es kann ein undankbarer Job sein. Es ist keiner der Jobs, an die man viel denkt - aber er ist unerlässlich für unsere Demokratie. Ich schätze euch sehr und hoffentlich tun das auch alle NBA-Fans, wenn sie die kürzeren Schlangen an den Wahllokalen sehen."

Die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten ist für den 3. November 2020 vorgesehen. Obama unterstützt US-Demokrat Joe Biden, der gegen US-Präsident Donald Trump kandidiert.