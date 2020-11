Köln (SID) - Dennis Schröder ist von seinem Wechsel zum NBA-Champion Los Angeles Lakers begeistert. "Es ist eine große Ehre, für den aktuell besten Klub der Welt zu spielen und für einen Basketballer einfach die größte Plattform, die man weltweit bekommen kann", sagte der deutsche Nationalspieler der Bild.

Die Lakers hatten den Deal in der Vorwoche bekannt gemacht. "Meine Frau und ein Freund waren bei mir, als ich den entscheidenden Anruf bekam. Ich bekam danach erst einmal Kopfkino", sagte Schröder, der nach zwei Jahren bei Oklahoma City Thunder zu den Lakers geht.

Nicht nur der Klub habe seinen Reiz. "Ich hatte in den letzten Jahren auch immer wieder gesagt, dass es ganz schön wäre, wenn ich die nächste Saison in einer Stadt spielen könnte, wo es Palmen gibt", so Schröder: "Dass es aber am Ende Los Angeles werden würde, damit habe ich nicht gerechnet. Eigentlich wollten wir ja in den Osten der USA."

Lakers-Superstar LeBron James meldete sich "direkt nach dem Trade" bei Schröder und stimmte ihn mit den Worten "dieses Jahr wird ein gutes Jahr" ein. "Bron meinte, dass meine Art des Spiels perfekt zu den Lakers passen würde. Wir sind in Kontakt."

An eine Titelfeier denkt der Braunschweiger noch nicht. "Also, wenn man so rangeht, weiß ich nicht, ob man die Meisterschaft gewinnen kann. Ich denke von Spiel zu Spiel", sagte Schröder, "aber falls der Tag kommt, dann werden wir natürlich feiern."

Schröder hatte in der vergangenen Saison bereits Anfragen von den Lakers und den L.A. Clippers, "zu dem Zeitpunkt wollte ich in Oklahoma bleiben, weil die Fanbase, Organisation, Teammates die besten waren für mich zu der Zeit", sagte Schröder bei Sky. "Jetzt bin ich bei den Lakers und freue mich natürlich auch, dass ich da bin. Wer sich da nicht freuen würde, das wäre schon ein bisschen unmenschlich."