Los Angeles (SID) - Für Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat seine Mission bei den Los Angeles Lakers trotz einer individuell guten Vorstellung mit einem Dämpfer begonnen. Der Meister der nordamerikanischen Profiliga NBA unterlag zum Auftakt der neuen Spielzeit dem Stadtrivalen Los Angeles Clippers mit 109:116.

Der Braunschweiger Schröder stand nach auskurierter Knöchelstauchung in der Startformation und verpasste mit 14 Punkten, zwölf Rebounds und acht Assists ein Triple-Double nur knapp. Top-Scorer der Lakers war LeBron James mit 22 Zählern. Der Superstar wurde allerdings überstrahlt von den Clippers-Leadern Paul George (33 Punkte) und Kawhi Leonard (26).

Die Lakers mit James, Anthony Davis und dem aus Oklahoma verpflichteten Spielmacher Schröder gehen als großer Favorit in die 75. NBA-Saison, deren Hauptrunde wegen des verspäteten Starts von 82 auf 72 Spiele pro Team verkürzt wurde.

Vor dem Auftaktspiel gegen die als Mitfavorit gehandelten Clippers wurde das Meisterbanner unter die Decke des Staples Centers gezogen, die Spieler erhielten ihre mit Diamanten und Amethysten besetzten Meisterringe - vor weiterhin leeren Rängen, aber nicht mehr in der Bubble in Florida, in der die Lakers 73 Tage zuvor ihren 17. Titel perfekt gemacht hatten.

Eröffnet wurde die Saison mit dem beeindruckenden 125:99 der Brooklyn Nets über die Golden State Warriors. Gegen seinen Ex-Klub brillierte Kevin Durant in seinem ersten Spiel seit dem 10. Juni 2019 nach überstandenem Achillessehnenriss mit 22 Punkten, Mitspieler Kyrie Irving kam auf 26 Zähler. Damit bescherten die Nets ihrem neuen Headcoach Steve Nash, einst Mitspieler und Freund Dirk Nowitzkis bei den Dallas Mavericks, einen perfekten Einstand.