Dennis Schröder hat während des Spiels seiner Los Angeles Lakers bei den Houston Rockets eine 100-Dollar-Wette verloren.

Früh im zweiten Viertel führten die Lakers bereits mit 45:23, als LeBron James in der Ecke zum Drei-Punkte-Wurf hochstieg und sich sofort in Richtung Lakers-Bank umdrehte. Der Ball war noch in der Luft, James schaute aber schon die Reservisten an, um zu erfahren, ob der Ball tatsächlich den Weg in den Korb finden würde - und er tat es. Unglaublich!

Angestachelt war James offenbar von Schöders Wettvorschlag: "Er sagte: 'Wetten, dass du ihn nicht treffen wirst'", erklärte der Superstar nach dem Spiel - und führte aus: "Um eine Wette offiziell zu machen, musst du entweder Hände schütteln oder dem Mann in die Augen schauen. Ich drehte mich also um, schaute ihm in die Augen und sagte: 'Die Wette gilt!'" Die Lakers gewannen souveränen mit 117:100. (Alle Spiele und Ergebnisse der NBA)

Schröder: "Das war legendär"

Laut Schröder sei der Wett-Einsatz 100 Dollar gewesen. "Das war legendär, jeder hat das komplette Spiel darüber gesprochen. Es war einfach ein unglaubliches Play", sagte Schröder.

Für die Lakers könnte es aktuell nicht besser laufen. Der zweite Erfolg in Serie gegen die Rockets um James Harden war zugleich auch der sechste Auswärtssieg in Serie.

Ohne Niederlage nach sechs Partien in fremden Hallen war der Meister zu diesem Zeitpunkt nach Angaben von amerikanischen Medien zuletzt vor 35 Jahren.