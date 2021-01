Los Angeles (SID) - Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks ist offenbar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie "The Athletic" und ESPN übereinstimmend berichten, befindet sich Kleber in Isolation und wird 10 bis 14 Tage ausfallen. Für Dallas war es in der Profiliga NBA der zweite positive Coronatest in den vergangenen drei Tagen.

Den Mavs fehlen neben Kleber drei weitere Spieler, die sich derzeit ebenfalls in Quarantäne befinden. Außerdem soll Dallas sein Trainingsgelände geschlossen haben. Der gebürtige Würzburger Kleber wird damit voraussichtlich etwa sechs Spiele verpassen.

Das Spiel von Nationalspieler Daniel Theis und den Boston Celtics gegen Miami Heat musste indes abgesagt werden. Die Gäste aus Florida hatten zu wenige verfügbare Spieler im Kader, die Celtics kamen gerade noch auf das Minimum von acht Profis. Es war die zweite Verschiebung der Saison nach dem Auftaktspiel der Houston Rockets gegen Oklahoma City Thunder.

Die Liga plant derzeit allerdings keine Unterbrechung aufgrund der Corona-Situation. "Wir haben erwartet, dass es in dieser Saison zu Verschiebungen von Spielen kommen wird und haben den Spielplan dementsprechend geplant", sagte Liga-Sprecher Mike Bass zu ESPN: "Es gibt keine Pläne, die Saison zu pausieren."

Nationalspieler Dennis Schröder durfte derweil spielen und feierte mit NBA-Champion Los Angeles Lakers einen 120:102-Sieg gegen die Houston Rockets. Schröder stand dabei knapp 35 Minuten auf dem Parkett und kam auf acht Punkte, fünf Rebounds und sieben Assists. Bester Spieler des Abends war Anthony Davis mit 27 Punkten.