Steph Curry hat für den nächsten Meilenstein in seiner glanzvollen NBA-Karriere gesorgt. (Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

Bei der 107:111-Niederlage der Golden State Warriors gegen die Boston Celtics übertraf er die Marke von 17.000 Punkten. Damit kommt er auch dem Franchise-Rekord in dieser Kategorie immer näher.

Curry rückt Chamberlain näher

Den hält derzeit noch Wilt Chamberlain mit 17.783. Doch auch diese Marke könnte Curry bald knacken. Trifft der Superstar so weiter wie bisher in diesem Jahr, ist sie sogar noch in dieser Saison fällig. (Tabellen der NBA)

Der Guard war auch gegen die Celtics wieder einmal on fire und legte mit 38 Punkte (7 Dreier) und 11 Rebounds sogar ein Double Double auf. Den Warriors nutzt diese magische Show freilich wenig. Durch die zehnte Niederlage im 21. Spiel fielen sie aus den Playoff-Rängen der Western Conference.

Bei den Celtics (11-8), die im Osten Platz vier belegen, lieferte Daniel Theis eine solide Leistung ab und verpasste mit 8 Punkten und 11 Rebounds ein Double Double nur knapp.

Die Gäste hatten in Jayson Tatum, der 27 Punkte zum Sieg beisteuerte, ihren Topscorer.