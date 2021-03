Am Donnerstag war Schluss - Trade-Deadline!

Zahlreiche Klubs hatten ihre Spieler zuvor hin- und hergetauscht, in der NBA kam es in den vergangenen Tagen noch zu einigen spektakulären Transfers.

Dallas Mavericks verpflichten Scharfschützen JJ Redick

So haben sich die Dallas Mavericks am letzten Tag überraschend die Dienste von Scharfschütze JJ Redick (New Orleans Pelicans) gesichert. Trotz seiner 36 Jahre gilt der US-Amerikaner immernoch als einer der besten Shooter der Liga.

An der Seite von Luka Doncic und Kristaps Porzingis dürfte er bei den Mavs in der restlichen Saison immer wieder seine Gelegenheiten bekommen. In der vergangenen Spielzeit verwandelte Redick über 45 Prozent seiner Dreier - eine beachtliche Quote.

Für die Texaner könnte der Shooter nun zum Zünglein an der Waage im Kampf um die NBA-Krone werden. Denn die Mavs haben Redick natürlich auch im Hinblick auf die Playoffs verpflichtet. In seiner 15-jährigen Karriere brachte er es bislang schon auf über 100 Postseason-Games. (SERVICE: Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

Blake Griffin verstärkt die Brooklyn Nets

Allerdings lohnt es sich auch, nicht nur einen Blick auf die Akteure zu werfen, die kurz vor Schluss getradet wurden. Sondern auch mögliche Transfers zu beleuchten, in denen Stars aus ihren Verträgen noch herausgekauft werden könnten.

Erst kürzlich haben die Detroit Pistons eine Verkaufsvereinbarung mit ihrem sechsmaligen All-Star-Forward Blake Griffin getroffen. Daraufhin hat der 32 Jahre alte US-Amerikaner einen Kontrakt bei den Brooklyn Nets unterschrieben, der bis zum Ende der laufenden Saison gültig ist.

SPORT1 beleuchtet weitere NBA-Stars, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie aus ihrem Vertrag noch herausgekauft werden und und zu möglichen Titelanwärtern wechseln.

Andre Drummond zu den New York Knicks?

Mitte Februar verkündeten die Cleveland Cavaliers, dass Andre Drummond künftig kein Teil des Teams mehr sein werde. Wie ESPN berichtet, hätten die Cavaliers seither versucht, einen neuen Klub für den 2,08-Meter-Hynen zu finden - bislang allerdings vergeblich.

Gerüchten zufolge soll Drummond jetzt aber bei den Brooklyn Nets, den Los Angeles Lakers und den New York Knicks im Gespräch sein. Für Cleveland brachte es der gebürtige New Yorker in 25 Spielen auf durchschnittlich 13,5 Rebounds pro Partie.

Unabhängig davon, bei welchem Team Drummond letztlich landen wird: Durch seine agile Spielweise hat der 27-Jährige die Fähigkeit, die Qualität eines jeden NBA-Kaders noch einmal anzuheben. Dem Vernehmen nach sollen die New York Knicks derzeit Favorit auf eine Verpflichtung des Centers sein.

LaMarcus Aldridge soll sich für Miami Heat entschieden haben

Schon seit Wochen hatten die San Antonio Spurs einen Trade für LaMarcus Aldridge gesucht. Allein: Einen Abnehmer gefunden haben sie nie.

The Athletic zufolge wurde der 35-Jährige jetzt aber aus seinem Vertrag herausgekauft. Aldridge soll dafür 7,25 Millionen Euro seines seines Kontrakts zurückgezahlt haben, der Buyout wäre somit offiziell. (NEWS: Alles zur NBA)

Dadurch kann sich der gebürtige Texaner sein neues Team jetzt aussuchen, die Entscheidung soll sogar schon gefallen sein: Die Miami Heat gelten als DER Top-Kandidat und haben wohl gegenüber allen Bewerbern die Nase vorn.

Auch sein Ex-Team, die Portland Trail Blazers, sowie die Boston Celtics werden mit Aldridge in Verbindung gebracht.

LA Lakers heiß auf Hassan Whiteside?

In der laufenden Saison kam Hassan Whiteside bei den Sacramento Kings kaum zum Einsatz. In 28 Spielen stand der 31 Jahre alte Center im Schnitt nur 15 Minuten pro Match auf dem Parkett. Dabei gelangen Whiteside durchschnittlich acht Punkte, sechs Rebound und 1,4 Blocks.

Nun sollen jedoch die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James ihre Interesse am 2,13 Meter großen US-Amerikaner bekundet haben.

Laut der Los Angeles Times könnte Whiteside demnach einer der Wunschspieler von Head Coach Frank Vogel sein, um den Kader für den Rest der Saison breiter aufstellen zu können. (SERVICE: Die Tabellen der NBA)

Kehrt DeMarcus Cousins zu Ex-Klub zurück?

Weil die Houston Rockets für DeMarcus Cousins keinen Trade-Abnehmer gefunden haben, hat ihn der Klub Ende Februar entlassen. Als Free Agent kann sich der 30-Jährige nun selbst ein Team aussuchen.

Wie The Athletic berichtet, sei Cousins zwar ein guter Einfluss in der Kabine gewesen, der gerade den jungen Spielern hilfreiche Tipps mit auf den Weg gegeben hat. Jedoch sei der US-Amerikaner nun der Verjüngungs-Kur des Rockets-Kaders zum Opfer gefallen.

Auch die Form des 2,11-Meter-Riesen war in dieser Saison nicht mehr die beste. Nach einem Achillessehnen- und einem Kreuzbandriss hatte Cousins zuletzt vor allem in der Defense mit großen Problemen zu kämpfen. Im Schnitt kam Cousins in 25 Einsätzen auf 9,6 Punkte und 7,6 Rebounds pro Partie.

Amerikanischen Medienberichten zufolge sind die Brooklyn Nets, Boston Celtics und Miami Heat an einer Verpflichtung Cousins interessiert. Aber auch die LA Lakers sollen hinter dem Center her sein. Dort stand Cousins schon in der Saison 2019/20 unter Vertrag, zog sich vor dem Saisonstart aber einen Kreuzbandriss zu und absolvierte deswegen kein einziges Spiel für die Lakers.

Klappt es zwischen ihm und dem LeBron-Klub jetzt möglicherweise im zweiten Anlauf?