Los Angeles (SID) - Die Atlanta Hawks aus der Basketball-Profiliga NBA haben sich nach gut zweieinhalb Jahren von Cheftrainer Lloyd Pierce (44) getrennt. Mit 14 Siegen und 20 Niederlagen steht der Klub in der Eastern Conference nur auf Platz elf. Der bisherige Assistenzcoach Nate McMillan wird den Posten übergangsweise übernehmen.

"Wir haben große Erwartungen an unser Team und glauben, dass wir durch diese Veränderung eine starke zweite Saisonhälfte haben können", sagte Hawks-Präsident Travis Schlenk.

Rick Carlisle, Headcoach der Dallas Mavericks, kritisierte die Entscheidung scharf. "Lloyd ist ein großartiger junger Trainer. Es tut mir leid für ihn und seine Familie. Sie haben erst in der vergangenen Woche ein Baby bekommen", so Carlisle: "Das ist verrückt." Der Zeitpunkt der Trennung sei "seltsam. Das Team hatte so viele Verletzte."