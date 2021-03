Luka Doncic hats sich wieder einmal von seiner besten Seite gezeigt und seine Dallas Mavericks zum Sieg geführt.

Gegen die Los Angeles Clippers setzte sich das Team von Trainer Rick Carlisle mit 105:89 durch und revanchierte sich damit sowohl für die 99:109-Pleite zwei Tage zuvor als auch für das Erstrundenaus in den Playoffs der vergangenen Saison. Doncic überragte mit 42 Punkten, sechs Rebounds und neun Assists.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

"Sie sind ein wirklich gutes Defensivteam. Back-to-Back-Spiele wie in den Playoffs sind ziemlich hart. Deshalb müssen wir für die Playoffs bereit sein, wenn wir es schaffen", sagte der Slowene. (SERVICE: Die Tabellen der NBA)

Clippers-Coach lobt Doncic

Unterstützung gab es von Josh Richardson, der 14 Punkte erzielte und vor allem defensiv ein Impulsgeber war. Der Shooting Guard sorgte bereits in der ersten Halbzeit für zwei wichtige Steals. "Das gab den Ton für das Spiel an", sagte Carlisle über die frühen Steals. "Das ist einfach ein Signal für jeden in der Arena, dass wir hier sind."

Bei den Clippers waren Paul George mit 28 Punkten und Kawhi Leonard mit 20 Zählern beste Werfer. (SERVICE: Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

"Zum größten Teil dachte ich, dass wir defensiv einen guten Job gemacht haben, außer dass Luka uns vernichtet hat", sagte Clippers-Coach Tyronn Lue und fügte hinzu. "Offensiv haben wir uns nicht getraut, wir haben den Ball nicht weiter verteilt. Wir haben die ganze Nacht viel erzwungen."

Leonard zollt Doncic Respekt

Auch Leonard zollte Doncic Respekt: "Er hat sich wohlgefühlt und getroffen. Es ist schwer, das zu unterbinden, wenn so ein großartiger Spieler einmal ins Rollen kommt."

Bildergalerie Die wertvollsten Teams der Welt laut Forbes 27 Bilder

Doncics kongenialer Partner Kristaps Porzingis blieb an diesem Abend mit elf Zählern vergleichsweise blass, steuerte allerdings 13 Rebounds zum Sieg hinzu. Der Deutsche Maxi Kleber, der von Beginn an ran durfte, kam auf zwölf Punkte.