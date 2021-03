Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers den vierten Sieg in Serie gefeiert und sich in der Western Conference der Basketball-Profiliga NBA wieder näher an Spitzenreiter Utah Jazz heran geschoben. Nach dem 116:105 gegen die Charlotte Hornets ist der Meister mit einer 28:13-Bilanz dicht dran an Utah (29:11), das überraschend bei den Washington Wizards um Isaac Bonga verlor (122:131).

Schröder kam auf 22 Punkte, sieben Assists und vier Rebounds. Topscorer der Lakers war Superstar LeBron James (37 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists). Der Titelverteidiger ist seit dem Allstar-Game (7. März) ungeschlagen, obwohl Schlüsselspieler Anthony Davis weiter fehlt.

"Ich weiß, wie gut wir spielen können", sagte James, der sein 100. Triple-Double verpasste: "Wir hatten vor der Allstar-Pause ein paar Dellen, hatten viele Verletzungen und Probleme wegen des COVID-Protokolls. Aber ich weiß, was wir leisten können."

Bonga verbuchte in 18:50 Minuten vier Punkte und vier Rebounds. Sein Nationalmannschaftskollege Moritz Wagner wurde nicht eingesetzt. Washington hatte vor dem Coup fünfmal nacheinander verloren.