Auch ohne Maxi Kleber und Kristaps Porzingis und mit einer auf drei Positionen veränderten Startformation hat die Siegesserie der Dallas Mavericks in der NBA gehalten. Das Team von Trainer Rick Carlisle gewann mit dem 109:87 bei den Washington Wizards bereits sein viertes Auswärtsspiel in Serie. Nationalspieler Kleber fehlte wegen einer Prellung am linken Bein, Porzingis legte eine Pause ein, um sein im Oktober 2020 operiertes rechtes Knie zu schonen.

Bester Werfer der Mavericks war Luka Doncic mit 26 Punkten, ebenso viele erzielte Russell Westbrook für die gastgebenden Wizards.