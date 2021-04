Was für ein Schock für die Denver Nuggets!

Wie die NBA-Franchise nun bekannt gab, hat sich Jamal Murray einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus. In der Nacht auf Dienstag hatte sich der Point Guard im Spiel gegen die Golden State Warriors verletzt, als er zum Korbleger hochsteigen wollte. Dabei gab sein Knie nach und der 24-Jährige ging zu Boden. (Alles zur NBA)

Mit schmerzverzehrter Miene blieb er am Boden liegend, sofort wurde eine schlimme Verletzung befürchtet. Diese hat sich nun durch die Bestätigung des Teams bewahrheitet, Murray fällt damit sowohl für die Regular Season als auch für die Playoffs aus.

Bereits vor der unglücklichen Partie gegen Golden State hatte der Kanadier vier Spiele mit Knieproblemen verpasst.

Schwächung für die Nuggets

Für die Nuggets ist der Ausfall des Point Guards eine große Schwächung. Zwar verlor die Franchise die vergangenen beiden Spiele, dank einer Siegesserie zuvor liegen die Nuggets im Westen aber auf Rang vier und peilen auf direktem Wege die Playoffs an. (SERVICE: Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

Murray hatte nach einem eher schwachen Saisonstart vor allem in den zurückliegenden Wochen eine wichtige Rolle gespielt, was mit einer erneuten Wahl zum All-Star belohnt wurde. In der vergangenen Saison führte er die Nuggets gemeinsam mit Superstar Nikola Jokic sensationell in die Conference Finals. (SERVICE: Die Tabellen der NBA)