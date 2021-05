Frankfurt am Main (SID) - Nationalspieler Isaac Bonga steht in der Basketball-Profiliga NBA mit seinen Washington Wizards vor dem Aus. Der Hauptstadtklub verlor das zweite Achtelfinalspiel bei den Philadelphia 76ers mit 120:95 und geriet in der Best-of-seven-Serie mit 0:2 ins Hintertreffen. Der im ersten Duell nicht eingesetzte Bonga stand diesmal 3:45 Minuten auf dem Parkett, blieb aber ohne Punkte.

In der Western Conference meldeten sich die Utah Jazz zurück. Das beste Team der Hauptrunde stellte durch ein 141:129 die Serie gegen die Memphis Grizzlies auf 1:1. Auch den New York Knicks gelang durch ein 101:92 gegen die Atlanta Hawks der Ausgleich.