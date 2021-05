Die Milwaukee Bucks haben die Miami Heat dank einer furiosen Leistung im zweiten Spiel der NBA-Playoffs mit 132:98 besiegt.

Besonders die Anfangsphase hatte es in sich: Bereits nach zwölf Minuten führten die Bucks mit 46:20 und versenkten dabei zehn von 15 Dreiern. Eine Quote, die die Einstellung des NBA-Rekords für die Playoffs bedeutete. Insgesamt 15 von 29 Dreiern versenkte das Team von Trainer Mike Budeholzer allein in der ersten Hälfte.

Milawaukee mit starkem Run

Während sich die Bucks im ersten Spiel noch schwertaten gegen Miami zu scoren, gelang dies in Spiel zwei deutlich besser. Milwaukee konnte mit einem 19:5 Run starten, Superstar Giannis Antetokounmpo legte in den ersten fünf Minuten neun Zähler auf.

Die Bucks ließen nie nach, unter anderem zwei Dreiern von Bryn Forbes war es zu verdanken, dass die Gastgeber nach zwölf Minuten mit 46:20 führten.

Zur Pause hatten sich die Bucks mit 85:51 bereits eine komfortable Führung erarbeitet. Auch nach der Pause zeigte sich Milwaukee weiterhin konzentriert. Miami versuchte zwar, mit Härte dagegenzuhalten, die Bucks ließen aber nichts mehr anbrennen. (So laufen die NBA-Playoffs 2021)

Antetokounmpo begeistert mit Fußball-Einlage

Antetokounmpo hatte gar die Nerven, die Fans in einer Spielunterbrechung mit seinen Fußball-Skills zu begeistern. "Das könnte ich wahrscheinlich 300 Mal schaffen. Ich wollte eigentlich Fußball spielen. Als ich aufgewachsen bin, wollte ich nicht zum Basketball", erzählte der 26-Jährige im Anschluss.

Die Bucks führten neun Minuten vor Spielende mit 33 Punkten, worauf im Anschluss Antetokounmpo sowie ein Großteil der anderen Starter vorzeitig in den Feierabend geschickt wurden. (Alles Wichtige zur NBA)

Bei den Bucks waren Antetokounmpo (31 Punkte, 13 Rebounds, sechs Assists) und Brynn Forbes (22 Punkte, 6/9 Dreier) die besten Scorer, bei Miami Dewayne Dedmon (19 Punkte, neun Rebounds) und Goran Dragic (18 Punkte).

In der Serie führen die Bucks nach dem Sieg mit 2:0, Spiel drei findet in der Nacht auf Freitag um 01.30 Uhr statt.