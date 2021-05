Schock für die Boston Celtics! Jaylen Brown fällt für den Rest der Saison verletzt aus.

Der US-Amerikaner zog sich einen Bänderriss im linken Handgelenk zu und wird in den restlichen Spielen der Regular Season nicht mehr zum Einsatz kommen. Das gaben die Celtics in der Nacht bekannt. (Alles Wichtige zur NBA)

Die Verletzung von Brown wurde am vergangenen Wochenende festgestellt, noch in dieser Woche wird der Guard am beschädigten Band operiert. Ein genauer Termin für eine mögliche Rückkehr ist noch nicht absehbar, für die Playoffs fällt Brown jedoch sicher aus. (Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

Teamkollege Romeo Langford zog sich im September letzten Jahres eine ähnliche Verletzung zu und konnte nach rund fünfeinhalb Monaten sein Comeback feiern. Bei einer ähnlichen Regenerationsdauer wäre Brown zum Beginn der neuen Saison wieder einsatzfähig.

Brown fehlte Celtics bereits in den letzten Partien

Der 24-Jährige hatte in der jüngsten Vergangenheit bereits einige Spiele wegen Beschwerden am Knöchel verpasst. Wie der Boston Globe berichtete, soll auch das Handgelenk schon länger Probleme bereitet haben.

In der aktuellen Saison wurde Brown zum ersten Mal zum All-Star gewählt. In insgesamt 58 Partien setze er unter anderem Karrierebestwerte bei den Punkten (24,7) und Assists (3,4).

Für die Celtics ist der Ausfall ihres zweitbesten Scorers ein weiter Rückschlag in einer enttäuschenden Saison, bedingt durch mehrere Verletzungen und Ausfälle im Zusammenhang mit Covid-19. In der Tabelle im Osten steht Boston derzeit mit 35 Siegen und 33 Niederlagen nur auf Platz sieben. (Tabellen der NBA-Saison 2020/21)