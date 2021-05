Die Los Angeles Lakers sind wieder oben auf!

Das Team um LeBron James siegte im dritten Spiel gegen die Phoenix Suns mit 109:95 und geht dadurch in der Playoff-Serie mit 2:1 in Führung. Spiel eins hatten die Suns gewinnen können, seitdem geht der Trend in Richtung Los Angeles.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Entscheiden bei dem ersten Playoff-Heimspiel der Lakers in diesem Jahr war das dritte Viertel, das mit 33:23 an die Gastgeber ging. James zeigte eine starke Leistung, "der King" legte 21 Punkte, neun Assists und sechs Rebounds auf. Highlight war sein Reverse-Layup gegen die komplette Suns-Defence, die während weiter Teile der Partie überfordert wirkte.

Zum Matchwinner avancierte allerdings der zweite Star der Lakers, Anthony Davis. Mit 34 Punkten war er mit Abstand der beste Werfer auf dem Court. Seine Wurfquote: 50 Prozent. Mit elf Rebounds sicherte sich Davis außerdem ein Double-Double.

Immerhin: Auf Seiten der Suns konnte Deandre Ayton einen Rekord einfahren. Der Center traf fünf seiner ersten sechs Feldwürfe. In seinen ersten Playoffs hatte er damit 26 seiner ersten 30 Würfe getroffen. Das gab es im modernen Basketball noch nie. Es dürfte ein schwacher Trost für den 22-Jährigen sein.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Bucks lassen Miami Heat keine Chance

Die Milwaukee Bucks stehen unterdessen bereits mit einem Bein in der nächsten Playoff-Runde. Im dritten Spiel setzten sie sich mit 113:84 bei dem Miami Heat durch. Die Bucks führen in der Serie nun mit 3:0 und brauchen nur noch einen Sieg.

Mit 17 Punkten und 17 Rebounds zeigte Superstar Giannis Antetokounmpo eine gute, allerdings keine außergewöhnliche Leistung. Der "Greek Freak" machte nicht den Alleinunterhalter, stattdessen fielen die Bucks mit einem ausgeglichenen Boxscore auf. Khris Middleton war mit 22 Zählern bester Werfer der Partie. Jrue Holiday legte 19 Punkte auf.

Bester Spieler der Heat war Jimmy Butler, der mal wieder eine gute Statline hinlegte: 19 Punkte, acht Rebounds und sechs Assists reichten nicht, um das Spiel spannend zu halten.