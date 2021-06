New York (SID) - Die Brooklyn Nets müssen in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter auf ihren Superstar James Harden verzichten. Nets-Coach Steve Nash bestätigte am Mittwoch, dass Harden auch das dritte Spiel der Viertelfinalserie gegen die Milwaukee Bucks verpassen wird. Der 31-Jährige fehlt wegen anhaltender Probleme am rechten hinteren Oberschenkel, im ersten Spiel der Serie hatte er 43 Sekunden auf dem Parkett gestanden.

Hardens Genesung schreite "gut voran", sagte Nash. Einen möglichen Zeitpunkt für eine Rückkehr des Topstars, der bereits im Saisonfinale gefehlt hatte, nannte er nicht. In der Nacht zu Freitag (MESZ) steht bei den Bucks das dritte Spiel der Serie an. Auch ohne Harden führen die Nets in der Best-of-seven-Serie 2:0.

Harden war im Laufe der Saison von den Houston Rockets zu den Nets gestoßen, dort bildet er mit Kevin Durant und Kyrie Irving eines der gefährlichsten Trios der Liga. Zuvor hatte der Guard keine Gelegenheit ausgelassen, seine Unzufriedenheit bei den Rockets zur Schau zu stellen.