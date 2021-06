Was für ein Auftritt von Kawhi Leonard und Paul George! (Alles zur NBA)

Das Star-Duo der Los Angeles Clippers hat seine Franchise in Spiel vier der Best-of-Seven-Serie gegen die Utah Jazz zum 118:104-Sieg geführt. Beide NBA-Profis legten 31 Punkte auf. Es war bereits das zweite Mal in Folge, dass sowohl Leonard als auch George mehr als 30 Zähler erzielten.

Aber damit nicht genug: Die Beiden haben in allen elf Spielen dieser Postseason jeweils mindestens 20 Punkte erzielt. Sie sind erst das dritte Duo in der NBA-Geschichte, das dies in den ersten elf Playoff-Duellen eines Teams geschafft hat und das erste, seit Shaquille O'Neal und Kobe Bryant dieses Kunststück mit den Los Angeles Lakers im Jahr 2003 gelang.

Mitchell glänzt für Utah

Unterstützung gab es von Marcus Morris, der 24 Punkte beisteuerte und fünf von sechs Dreiern traf. Die Clippers stellten in der Serie auf 2:2, Spiel fünf findet in der Nacht zu Donnerstag in Salt Lake City statt.

Bei den Jazz war Donovan Mitchell mit 37 Punkten Topscorer. Der Shooting Guard ist damit der erste Spieler seit Stephen Curry (Golden State Warriors) im Jahr 2019, der sechs 30-Punkte-Spiele in Folge in den Playoffs absolvierte.

Joe Ingles kam auf 19 und Bojan Bogdanovic auf 18 Punkte für die topgesetzten Jazz. (NBA-Playoffs: Alle Spiele und Ergebnisse)

Sixers verlieren gegen Hawks - Embiid verletzt

Die Philadelphia 76ers mussten eine denkbar knappe 100:103-Niederlage gegen die Atlanta Hawks, die in der Serie zum 2:2 ausgleichten, einstecken.

Überragender Akteur bei den Hawks war Trae Young. Der Point Guard erzielte 25 Punkte, traf allerdings nur acht von 26 Würfen aus dem Feld. Dafür sorgte der 22-Jährige für 18 Assists und stellte damit einen Karrierebestwert auf.

"Dieses Team gibt nie auf, egal wie der Spielstand lautet", sagte Young. "Ich liebe die Art und Weise, wie wir kämpfen und ich bin stolz auf unser Team heute Abend."

Die Sixers bangen derweil um ihren Superstar Joel Embiid, der im zweiten Viertel wegen einer Verletzung in der Kabine behandelt wurde. "Ich denke, es ist bereits bekannt", sagte Embiid und bestätigte, dass sein Knie der Grund war, warum er die Bank verlassen musste. "Es gibt keinen Grund mehr, mich zu erklären. Ich versuche nur, das Beste zu tun, was ich kann."

Der Center beendete das Spiel mit 17 Punkten und 21 Rebounds. Tobias Harris erzielte 20 Punkte für Philadelphia, Seth Curry kam auf 17 Zähler und verfehlte kurz vor Schluss einen Drei-Punkte-Wurf zum Ausgleich.