Die Philadelphia 76ers haben in den NBA-Playoffs gegen die Atlanta Hawks zurückgeschlagen. (Alles zur NBA)

Die Sixers gewannen im heimischen Wells Fargo Center Spiel zwei der Halbfinal-Serie der Eastern Conference mit 118:102 und egalisierten damit die Niederlage aus dem ersten Duell.

Mann des Tages war Philly-Superstar Joel Embiid. Der Kameruner, der bei der Wahl zum NBA-MVP auf Platz zwei landete, lieferte mit 40 Punkten und 13 Rebounds die beste Playoff-Leistung seiner Karriere. Kurz vor der Halbzeit riskierte er in einem hitzigen Duell mit Hawks-Profi Danilo Gallinari einen Ruaswurf, war mit Double Technicals aber gut bedient.

Bei Atlante teilten sich Trae Young und Gallinari mit jeweils 21 Zählern den Platz des Top-Scorers. (Spielplan der NBA)

Sixers mit dem besseren Start gegen Atlanta

Beide Mannschaften begannen mit den identischen Starting Fives wie in der ersten Partie. Philadelphia startete furios in das Match und führte so bereits zur Mitte des ersten Viertel mit 23:6. Erst gegen Ende des ersten Viertel gelang es den Hawks in der Offensive eigene Akzente zu setzen.

Ohne den starken Embiid offenbarten sich in der Sixers-Offensive Probleme, dennoch ging der Gastgeber mit einer knappen Führung von 57:55 in die Pause.

Im dritten Viertel gelang es den Hawks sogar trotz eines guten Starts der 76ers erstmals die Führung zu übernehmen. Doch vor dem letzten Viertel drehte sich der Spielstand wieder zu Gunsten des Heimteams. Zum entscheidenden Faktor avancierte Shake Milton, der Ende des dritten Viertels erstmals eingewechselt wurde und schnelle 14 Punkte erzielte.

Endgültig entschieden wurde die Partie durch den 11:0-Run der Sixers zum Start des letzten Viertels.