Ob Donovan Mitchell ein Fan von Borussia Dortmund ist, ist bislang nicht überliefert.

Doch zu einigen Spielern des BVB scheint der Basketball-Star von den Utah Jazz ein gutes Verhältnis zu haben.

Das trifft vor allem auf Giovanni Reyna zu, Jungstar der Dortmunder, und wie Mitchell, ein US-Amerikaner.

Mitchell postet Story mit BVB-Trikot

Am Dienstag hat Mitchell, der sich gerade von einer kräftezehrenden NBA-Saison erholt, ein Foto in seiner Instagram-Story gepostet: in einem Dortmunder Trikot mit dem Namen von Reyna auf dem Rücken.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Superstar der Jazz den 18-Jährigen des BVB über seine Social-Media-Kanäle grüßt.

Als Reyna im Herbst vergangenen Jahres sein Debüt in der US-amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft feierte, reagierte auch Mitchell und gratulierte seinem Landsmann per Twitter.

Auch mit Landsmann Christian Pulisic hat Mitchell schon Zeit verbracht. 2018 schaute er sich zusammen mit dem damaligen Dortmunder und heutigem Chelsea-Star die NBA-Finals 2018 zwischen den Golden State Warriors und den Cleveland Cavaliers an.