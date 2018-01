Die New York Giants haben Pat Shurmur (52) von den Minnesota Vikings als neuen Cheftrainer verpflichtet. Shurmur war bei den Vikings, die am Sonntag im Playoff-Halbfinale an den Philadelphia Eagles (7:38) gescheitert waren, als Assistenzcoach für die Offensive zuständig.

Die Giants hatten Ben McAdoo im Dezember nach zehn Niederlagen und zwei Siegen gefeuert, die verbliebenen vier Spiele fungierte Steve Spagnuolo als Interimstrainer.

Shurmur kann bereits auf 19 Spielzeiten als Trainer in der NFL zurückblicken. Von 2011 bis 2012 war er Chefcoach der Cleveland Browns.

Auch die Arizona Cardinals sind auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Steve Wilks (48), zuvor zuständig für die Defensive der Carolina Panthers, unterschrieb in Arizona einen Vierjahresvertrag.