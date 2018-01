Tom Brady hat die New England Patriots in den NFL-Playoffs erneut in den Super Bowl 2018 geführt. Der Titelverteidiger lag gegen die Jacksonville Jaguars lange zurück - doch dann drehte der angeschlagene Quarterback auf. Im NFL-Finale kann Brady Geschichte schreiben.

Nach hartem Kampf setzte sich der Titelverteidiger aus Massachusetts im Spiel um den AFC-Titel gegen Außenseiter Jacksonville Jaguars mit 24:20 durch.

Im Super Bowl LII trifft New England am 4. Februar in Minneapolis auf die Philadelphia Eagles (ab 0.30 Uhr in den LIVESCORES), die mit einem 38:7 im NFC Championship Game gegen die Minnesota Vikings ein Heimspiel der in Minneapolis beheimateten Wikinger im Super Bowl 2018 verhinderten. Philadelphia hatte zuvor bereits den Vorjahresfinalisten Atlanta Falcons geschlagen.

Schreibt Brady Super Bowl-Geschichte?

In Minneapolis kann Brady Geschichte schreiben. Der 40-Jährige hat schon fünf NFL-Titel gewonnen, mit dem sechsten wäre er alleiniger Rekordhalter. Gegen die Philadelphia Eagles sind die Patriots klarer Favorit.

"Es ist verrückt und ein tolles Gefühl, in einem Team zu spielen, das derartige Spiele noch gewinnt", sagte der 40-Jährige, der in zwei Wochen seinen achten Super Bowl erleben wird: "Wir haben uns durchgebissen. Die zweite Halbzeit war großartig, ich bin unglaublich stolz auf dieses Team."

Eagles-Spieler Lane Johnson sendete bereits ein paar warme Worte an Brady. "Hey, Tom Brady. Schöner Junge, Tom Brady", sagte er: "Er ist der beste Quarterback der Geschichte. Es gäbe also nichts Schöneres, als diesen Kerl zu entthronen."

Austragungsort und Zeit

Der Super Bowl LII findet am 4. Februar statt - in Deutschland in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar ab 0.30 Uhr.

Austragungsort ist das U.S. Bank Stadium in Minneapolis, Minnesota. Es fungiert für gewöhnlich als Heimstätte der Minnesota Vikings und wurde erst im vergangenen Jahr fertiggestellt.

So können Sie den Super Bowl 2018 LIVE verfolgen:

LIVESCORES: SPORT1.de

Im TV: ProSieben und ProSieben MAXX

Livestream: DAZN und ran

Wer singt die Hymne - und wer macht die Halbzeit-Show?

Superstar Pink wird die Nationalhymne singen. Für die 38-Jährige ist es der erste Auftritt bei einem NFL-Finale. Pink folgt auf Countrysänger Luke Bryant, der im Vorjahr in Houston "Star Spangled Banner" zum besten geboten hatte.

In der Halbzeit-Show tritt Popstar Justin Timberlake auf. Timberlake hatte 2004 mit dem "Nipplegate" für einen der größten Skandale der Super-Bowl-Geschichte gesorgt.

Wer ist Titelverteidiger?

In einem epischen Finale setzten sich die Patriots im vergangenen Jahr gegen die Atlanta Falcons durch. New England drehte einen 3:28-Rückstand und gewann nach Verlängerung mit 34:28.