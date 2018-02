Super Bowl: Triumphe und Skandale der New England Patriots

Die New England Patriots haben in ihrer Geschichte Großes vollbracht, aber auch für einige Skandale und Kuriositäten gesorgt. Am Sonntag kämpfen sie um ihren dritten Super-Bowl-Gewinn in vier Jahren. SPORT1 zeigt die Höhen und Tiefen des Riesen von der Ostküste

© SPORT1-Grafik: Getty Images/Paul Hänel