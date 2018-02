Footballstar J.J. Watt vom NFL-Klub Houston Texans wird wegen seiner Spendenkampagne für die Opfer von Hurrikan Harvey mit der Ehrendoktorwürde belohnt.

Das Baylor College würdigt den Defensive End mit der Geste für dessen Verdienste. Die Zeremonie findet am 29. Mai statt.

Watt, in der US-Profiliga dreimal als bester Verteidiger der Saison ausgezeichnet, hatte mehr als 37 Millionen Dollar (rund 30 Millionen Euro) eingesammelt. Für seinen Einsatz erhielt der 28-Jährige zuletzt bereits den "Walter Payton NFL Man of the Year"-Award. Hurrikan Harvey hatte die Region Houston im Vorjahr schwer getroffen. Mehr als 100 Menschen starben.