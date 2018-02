Nach dem ersten Triumph der Philadelphia Eagles im Super Bowl der NFL ist es in der Innenstadt von Philadelphia zu schweren Ausschreitungen gekommen.

Während der Feierlichkeiten der Eagles-Fans in der Nacht zu Montag beschädigten Personen mehrere Fahrzeuge, warfen Scheiben ein und rissen beschädigte Gebäude sowie Stromleitungen um. Laut des lokalen Fernsehsenders CBS 3 wurde eine Person schwer verletzt.

In Erwartung eines Eagles-Sieges hatte die Polizei mehrere Tausend Einsatzkräfte für die Feierlichkeiten abgestellt. Schnell kam es jedoch zu Gewaltszenen und Verwüstungen im historischen Stadtzentrum von Philadelphia.

Die Eagles hatten am Sonntagabend in Minneapolis Titelverteidiger New England Patriots 41:33 besiegt. Für die Eagles bedeutete der Erfolg den ersten Super-Bowl-Triumph.