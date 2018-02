Super Bowl 2018: Schlüsselduelle bei New England Patriots vs. Philadelphia Eagles

In Minneapolis steigt in der Nacht auf Montag (ab 0.30 Uhr im LIVETICKER) der 52. Super Bowl. Die New England Patriots treffen auf die Philadelphia Eagles. Quarterback Tom Brady kann sich zum Rekordsieger krönen. Welches Team ist im direkten Duell stärker besetzt? Welche Duelle entscheiden das Spiel? SPORT1 analysiert die Schlüsselelemente beider Teams

© SPORT1-Grafik: Getty Images/Paul Hänel