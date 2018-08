Die Top-Stars bei Madden NFL 19 zum Durchklicken:

Am 10. August erscheint Madden NFL 19 für PlayStation 4, XBox One und PC - und der Spiele-Klassiker von EA Sports feiert in diesem Jahr bereits 30-jähriges Jubiläum.

Cover-Athlet auf der neuesten Ausgabe ist Wide Receiver Antonio Brown von den Pittsburgh Steelers, der damit Tom Brady von den New England Patriots ablöst und als einer von sieben NFL-Stars die bestmögliche Madden-Gesamtwertung von 99 Punkten erhalten hat.

Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles ist unter den 20 besten Spielern überhaupt nicht vertreten, die meisten Stars stellen in dieser Liste etwas überraschend die Dallas Cowboys - noch vor den Patriots um Star-Quarterback Brady.