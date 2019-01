Ranking: Die besten NFL-Quarterbacks aller Zeiten zum Durchklicken:

Superstar Tom Brady hat eine weitere historische Schallmauer geknackt.

Durch den Einzug seiner New England Patriots in den Super Bowl nach dem Overtime-Sieg bei den Kansas City Chiefs ist der 41-Jährige der älteste Quarterback in der Geschichte des Super Bowls.

Außerdem hat er in Atlanta am 3. Februar die Chance, zum sechsten Mal die Vince Lombardi Trophy in die Höhe zu stemmen. Bereits jetzt ist er mit fünf Titeln Rekordhalter. Neun Mal erreichte er nunmehr das Finale.

Wo aber liegt Brady im GOAT-Ranking, in der Rangliste der besten Quarterbacks aller Zeiten, im Vergleich mit Legenden wie Joe Montana, Peyton Manning der Brett Favre? SPORT1 zeigt die zehn größten QBs der Geschichte.

