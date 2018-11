Die Quarterback-Liste der Schande zum Durchklicken:

Colin Kaepernick ist ohne Frage einer der begabtesten Spielmacher im American Football. 2011 wurde er im Draft in der zweiten Runde von den San Francisco 49ers ausgewählt, etablierte sich schnell als Starting Quarterback und führte die 49ers auf Anhieb in die Playoffs. 2012 ging es für Kaepernick und die Traditions-Franchise sogar bis in den Super Bowl.

Mit seinem Hymnen-Protest manövrierte er sich 2016 aber ins Abseits. Kaepernick steht auf der "Schwarzen Liste", weil er sich in der vergangenen Saison aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassenhass bei der amerikanischen Nationalhymne hinkniete, anstatt wie üblich zu stehen. Seit Kaepernick am 3. März 2017 Free Agent wurde ergatterten diverse Quarterbacks einen Job, die als wesentlich schwächer eingeschätzt werden. Der begabte 29-Jährige wartet weiter auf eine Berufung.

Erst kürzlich mieden die Washington Redskins Kaepernick und bauen stattdessen angesichts ihrer Verletzungsmisere auf Mark Sanchez.

SPORT1 zeigt die Quarterbacks, die seit 2016 trotz sportlich enttäuschender Leistungen in der NFL untergekommen sind.