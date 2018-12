Die Green Bay Packers um den deutschen Passempfänger Equanimeous St. Brown haben nach der nächsten Niederlage keine Chance mehr auf die Playoffs der NFL.

Green Bay verlor am 15. Spieltag der Regular Season bei den Chicago Bears mit 17:24, zeitgleich setzte sich Konkurrent Minnesota Vikings gegen die Miami Dolphins souverän mit 41:17 durch.

Die verletzungsgeplagten Packers konnten gegen die Bears ihren Quarterback-Superstar Aaron Rodgers zu selten vor Angriffen schützen, dieser musste gleich fünf Sacks einstecken.

Bei noch zwei ausstehenden Spielen im Kampf um den letzten Wild-Card-Rang der NFC können die Packers die Vikings nun nicht mehr überflügeln.

Bears beenden Playoff-Durststrecke

Die Bears sicherten sich mit dem Sieg gegen Green Bay indes den ersten Rang in der NFC North und stehen somit sicher in den Playoffs.

Umso bemerkenswerter ist die Leistung, da Chicago in den vergangenen vier Saisons stets Letzter in der Division war und insgesamt sogar seit acht Jahren auf den Einzug in die Playoffs wartete.

Einmal mehr nicht in der Postseason mit dabei sind dagegen die New York Giants: Sie unterlagen den Tennessee Titans mit 0:17 und verpassen die Endrunde zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Jahren.

Cowboys müssen Debakel hinnehmen

Ein Debakel mussten auch die Dallas Cowboys hinnehmen. Sie unterlagen den Indianapolis Colts mit 0:23, die mit dem siebten Sieg in den letzten acht Spielen ihre Playoff-Hoffnungen am Leben erhielten.

Für die Cowboys war es dagegen die erste Niederlage nach fünf Siegen in Folge und sogar die erste Pleite zu Null seit Woche 11 in der Saison 2003. Seitdem hatten sie in 243 Partien hintereinander gepunktet, nur drei Teams haben eine längere aktive Serie.

Da die Washington Redskins sich parallel mit 16:13 gegen die Jacksonville Jaguars durchsetzten, drohen die Cowboys den Spitzenplatz in der NFC East noch zu verspielen.

Die Partien des 14. Spieltags in der Übersicht:

Freitag, 14. Dezember

Kansas City Chiefs – Los Angeles Chargers 28:29

Samstag, 15. Dezember

New York Jets – Houston Texans 22:29

Sonntag, 16. Dezember

Denver Broncos – Cleveland Browns 16:17

Baltimore Ravens – Tampa Bay Buccaneers 20:12

Chicago Bears – Green Bay Packers 24:17

New York Giants – Tennessee Titans 0:17

Buffalo Bills – Detroit Lions 14:13

Minnesota Vikings – Miami Dolphins 41:17

Cincinnati Bengals – Oakland Raiders 30:16

Indianapolis Colts – Dallas Cowboys 23:0

Atlanta Falcons – Arizona Cardinals 40:14

Jacksonville Jaguars – Washington Redskins 13:16

San Francisco 49ers – Seattle Seahawks

Pittsburgh Steelers – New England Patriots

Montag, 17. Dezember

Los Angeles Rams – Philadelphia Eagles

Dienstag, 18. Dezember

Carolina Panthers – New Orleans Saints