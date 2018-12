NFL-Playoffs 2018: Power Ranking im Kampf um Super Bowl

Die Playoff-Duelle der NFL stehen fest, die besten Teams der Liga kämpfen um den Einzug in den Super Bowl und um den Titel. Sind die New England Patriots schon wieder in Form? Oder schlägt die Stunde der New Orleans Saints? Wie gut sind die Kansas City Chiefs wirklich? SPORT1 checkt die Teams im Power Ranking vor den Playoffs

© SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/iStock