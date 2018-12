Das Rennen um die letzten Playoff-Plätze in der NFL geht in die heiße Phase.

Fünf Teams sind bereits sicher qualifiziert, sieben der zwölf Tickets sind in den Wochen 16 und 17 noch zu vergeben.

Der Weg in den Super Bowl LIII in Atlanta könnte für Vizemeister New England Patriots hart werden, Champion Philadelphia Eagles droht die Postseason sogar komplett zu verpassen.

SPORT1 gibt einen Überblick, welche Teams auf der Road to Super Bowl schon sicher dabei sind und wer noch zittern muss.

AFC

Sicher in den Playoffs:

KANSAS CITY CHIEFS (11-3)

Zwei Teams in der AFC haben ihr Playoff-Ticket schon sicher - beide aus der AFC West. Die Chiefs haben wegen der besseren Bilanz in der Conference noch die Nase vorn, das kann sich aber noch ändern. Aktuell stünde das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes schon in der Divisional Round (gleichbedeutend mit der 2. Runde).

LOS ANGELES CHARGERS (11-3)

Gewinnen die Chargers noch die AFC West und schieben sich vor die Chiefs, müssen diese statt L.A. schon in der Wildcard Round ran. Nach heutigem Stand sind hier noch die Chargers platziert und hätten gegen die Steelers ein hartes Duell vor der Brust.

Aktuell in den Playoffs:

HOUSTON TEXANS (10-4)

Dank der Niederlage der Patriots in Pittsburgh in Woche 15 stehen die Texans aktuell sogar schon in der Divisional Round. Theoretisch kann Houston aber sogar noch komplett rausfliegen.

NEW ENGLAND PATRIOTS (9-5)

Den Patriots droht erstmals seit der Saison 2009 ein Auftritt in der Wild Card Round. Damals traf das Team auf die Baltimore Ravens - und die wären auch jetzt der Gegner. Am 10. Januar 2010 schieden die Pats damals gegen die Ravens aus. Es droht ein böses Deja-vu.

PITTSBURGH STEELERS (8-5-1)

Die Steelers haben in der AFC North knapp die Nase vorn vor den Ravens, die eine Niederlage mehr kassiert haben. Deshalb würde Pittsburgh aktuell in der Wild Card Round auf die Chargers treffen.

BALTIMORE RAVENS (8-6)

Wie die Steelers müssen auch die Ravens bei erst acht Siegen ziemlich um die Playoffs zittern. Gleich vier andere Teams haben noch Chancen, auf den letzten Drücker in die Playoffs einzuziehen.

Noch Chancen auf die Playoffs:

INDIANAPOLIS COLTS (8-6)

TENNESSEE TITANS (8-6)

MIAMI DOLPHINS (7-7)

CLEVELAND BROWNS (6-7-1)

NFC

Sicher in den Playoffs:

NEW ORLEANS SAINTS (12-2)

Die Saints brauchen noch einen Sieg, um sich für die kompletten Playoffs das Heimrecht zu sichern - für das Team aus dem Super Dome in New Orleans ein unschätzbarer Vorteil. Das direkte Duell mit dem heißesten Verfolger Rams haben die Saints für sich entschieden.

LOS ANGELES RAMS (11-3)

Die Rams haben ihren Platz in den Playoffs trotz zweier Pleiten in Serie sicher - allerdings ist jetzt der schon sicher geglaubte Platz in der Divisional Round in Gefahr.

CHICAGO BEARS (10-4)

Die Bears stehen sicher in der Postseason und können den Rams sogar noch den Platz in der Divisional Round klauen. Dann könnte Chicago beim ersten Playoff-Auftritt seit 2010 sogar in der Wild Card Round eine Bye-Week genießen.

Aktuell in den Playoffs:

DALLAS COWBOYS (8-6)

In der NFC East liegt "America's Team" weiterhin vor den Eagles und Washington - beide haben aber noch Chancen auf Platz 1 und die Playoffs. Weil die Cowboys aber gegen beide den Tiebreaker auf ihrer Seite haben, stehen die Playoff-Chancen laut ESPN bei 95 Prozent

SEATTLE SEAHAWKS (8-6)

Gegen die San Francisco 49ers hätte Seattle schon die Playoffs klar machen können, nach der Overtime-Niederlage geht das Warten aber weiter. Mit einem weiteren Sieg aus den letzten beiden Spieltagen sollte es für die Playoffs reichen.

MINNESOTA VIKINGS (7-6-1)

Für die Wikinger von Top-Verdiener Kirk Cousins wird es richtig eng mit den Playoffs, denn sie müssen am letzten Spieltag noch gegen die Bears antreten - und gleich mehrere Konkurrenten lauern auf einen Patzer.

Noch Chancen auf die Playoffs:

PHILADELPHIA EAGLES (7-7)

WASHINGTON REDSKINS (7-7)

CAROLINA PANTHERS (6-8)

TIE-BREAKER:

Haben zwei Teams am Ende dieselbe Bilanz, fällt die Entscheidung, wer besser platziert wird, nach diesen Kriterien:

- Bilanz im direkten Duell

- Bilanz in der eigenen Conference

- Bilanz gegen gemeinsame Gegner

Playoff-Spielplan:

Wild Card Round - 5. und 6. Januar

Divisional Round - 12. und 13. Januar

Conference Championships - 20. Januar

Super Bowl - 3. Februar