Das Playoff-Rennen der NFL zum Durchklicken:

Der spektakulärste Football-Sonntag des Jahres steht vor der Tür!

Alle 32 NFL-Teams sind am letzten Spieltag der Regular Season am selben Tag im Einsatz und kämpfen um einen gelungenen Jahresabschluss, viele zudem um die bestmögliche Ausgangsposition für die Playoffs. (Der letzte NFL-Spieltag am Sonntag ab 19 Uhr in den LIVESCORES)

Einige Teams bangen noch darum, sich überhaupt für die Postseason zu qualifizieren, darunter auch Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles.

SPORT1 zeigt den Stand der Dinge im Playoff-Rennen der NFL - und erklärt, für wen es am letzten Spieltag worum geht