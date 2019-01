Der NFL-Playoffcheck zum Durchklicken

Die NFL-Playoffs nehmen nach dem Wild Card Wochenende mit der Divisional Round weiter an Fahrt auf.

Je vier Teams aus NFC und AFC kämpfen um den Einzug in den Super Bowl. So spielen in der NFC die Dallas Cowboys gegen die Los Angeles Rams und die Philadelphia Eagles fordern die New Orleans Saints. In der AFC kommt es zu den Duellen zwischen Los Angeles Chargers und New England Patriots sowie Indianapolis Colts gegen Kansas City Chiefs.

Wie stehen die Chancen der einzelnen Franchises? SPORT1 macht den Playoff-Check.