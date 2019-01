Die Quarterbacks der Championship-Games zum Durchklicken:

Die NFL biegt auf die Zielgerade ein. Nur noch vier Teams kämpfen um die Teilnahme am Super Bowl LIII in Atlanta.

In der NFC stehen sich die Los Angeles Rams und die New Orleans Saints gegenüber. In der AFC duellieren sich die New England Patriots und die Kansas City Chiefs um das begehrte Finalticket. (DATENCENTER: Die Playoffs der NFL)

Dabei stehen die Championship-Games ganz im Zeichen eines Generationenduells. Mit Drew Brees und Tom Brady führen zwei absolute Superstars ihre Teams aufs Feld, die die NFL schon über Jahre hinweg geprägt haben.

Anzeige

Auf der anderen Seite stehen mit Jared Goff und Patrick Mahomes zwei junge Quarterbacks, die für die Zukunft der Liga stehen. Sind sie schon bereit, die alten Platzhirsche zu verdrängen? Im direkten Duell können sie den Beweis antreten.

SPORT1 stellt die vier wichtigsten Protagonisten der Championship-Games vor.