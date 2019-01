Die Super-Bowl-Arena und weitere NFL-Tempel zum Durchklicken:

Am Sonntag ist es soweit. Im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta steigt der Super Bowl.

Was macht die Heimstätte der Falcons, in der sich New England Patriots und Los Angeles Rams duellieren, so besonders?

SPORT1 stellt den Super-Bowl-Tempel und weitere NFL-Stadien vor.