Der NFL-Transfermarkt der Saison 2018/19 zum Durchklicken:

In der NFL geht es mit den Playoffs in die heiße Phase. Parallel dazu nehmen auch die Gerüchte auf dem Transfermarkt immer mehr an Fahrt auf. Diverse Topstars blicken auf einen unklare Zukunft, bei vielen Spielern laufen die Verträge aus.

So ist beispielsweise nicht klar, wie es nach dem Streik von Le'Veon Bell bei den Pittsburgh Steelers weitergeht. Und auch Teamkollege Antonio Brown zieht einen Wechsel zu einem anderen Team in Erwägung.

SPORT1 zeigt den NFL-Transfermarkt der Saison 2018/19.

