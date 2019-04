Die Top-15 des NFL-Draft zum Durchklicken:

Die Arizona Cardinals entscheiden sich beim NFL-Draft 2019 in Nashville für Quarterback Kyler Murray als Nummer-1-Pick. Auch die Redskins schnappen sich einen Spielmacher.

In sieben Runden werden an drei aufeinanderfolgenden Tagen die einzelnen Talente ausgewählt. Das schlechteste Team aus dem Vorjahr hat den ersten Pick, der Super-Bowl-Sieger kommt als letztes dran. Dadurch soll die Chancengleichheit erhöht werde.

In Runde eins haben die Teams für ihre Entscheidung zehn Minuten Zeit, in den darauffolgenden Runden immer weniger. In dieser Zeit müssen auch mögliche Trades ausgehandelt werden.

