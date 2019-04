Die Kansas City Chiefs haben bereits vor dem Draft am Donnerstag ihre Defense für die neue Saison aufgerüstet.

Nach den Abgängen von Dee Ford und Justin Houston benötigte der letztjährige Halbfinalist dringend einen neuen Pass Rusher und hat diesen laut Adam Schefter von ESPN in Person von Frank Clark bei den Seattle Seahawks gefunden.

Demnach unterschreibt der 25-Jährige beim Team aus Missouri einen Vertrag über fünf Jahre, der ihm insgesamt 105,5 Millionen Dollar einbringen soll, von denen 63,5 Millionen garantiert sind. Im Gegenzug erhalten die Seahawks den diesjährigen Erstrunden-Pick der Chiefs sowie den Zweitrunden-Pick für das Jahr 2020. Außerdem sollen beide Franchises ihren Drittrunden-Pick für 2019 tauschen.

Anzeige

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Clark soll wichtiger Bestandteil der Chiefs-Defense werden

Clark soll wichtiger Bestandteil in den Plänen von Defensive-Coordinator Steve Spagnuolo sein, der vorhat, künftig auf eine 4-3-Defensive zu setzen. Im gleichen Spielsystem hatte der Defensive End bereits in Seattle erfolgreich gespielt und kam alleine in der abgelaufenen Spielzeit auf 13 Sacks. Dagegen hatte K.C. in der Vorsaison eine der schlechtesten Verteidigungen, was ihnen im Kampf um den Super Bowl letztendlich zum Verhängnis wurde.

"Ich fühle mich gut. Ich wollte irgendwo sein, wo ich gebraucht und geschätzt werde", sagte Clark bereits am Dienstag Josina Anderson von ESPN. "Ich danke Gott, dass Kansas City kam, und mir das gezeigt hat. Im Leben willst du nur manchmal gezeigt bekommen, dass du geschätzt wirst."

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Bereits zuvor hatten die Chiefs von den New Orleans Saints und Emmanuel Ogbah aus Cleveland ins Arrowhead Stadium gelockt. Mit dem Volumen von 105,5 Millionen Dollar würden die Chiefs nun sogar den erst kürzlich ausgehandelten Deal der Dallas Cowboys mit DeMarcus Lawrence.