Darauf haben die NFL-Fans gewartet.

In der Nacht auf Donnerstag hat die Liga den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Für den Deutschen Equanimeous St. Brown von den Green Bay Packers hielt er eine besondere Überraschung parat.

Denn die Packers werden am 5. September die Saison bei den Chicago Bears eröffnen.

Super-Bowl-Champion New England Patriots um Tom Brady startet mit einem Duell gegen die Pittsburgh Penguins in die neue Saison. Zum vierten Mal in Folge haben die Patriots ihre Bye Week nach dem neunten Spiel.

Die Los Angeles Rams, im Super Bowl den Patriots unterlegen, starten mit einem Auswärtsspiel bei den Carolina Panthers in die neue Spielzeit.

Die Cleveland Browns mit Baker Mayfield und Odell Beckham Jr. starten mit einem Heimspiel gegen die Tennessee Titans. Im Dezember warten zahlreiche vermeintlich schlagbare Gegner auf das Team aus Cleveland, sodass das Erreichen der Playoffs durchaus im Bereich des Möglichen liegt.