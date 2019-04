Die Anwälte von Robert Kraft gehen im Prostitutions-Skandal um den Besitzer der New England Patriots zum Gegenangriff über.

In einer 92-seitigen Gerichtsakte behaupten Krafts Vertreter, die Polizei habe mit falsch dargestellten Beweisen einen Durchsuchungsbefehl für das "Orchids of Asia Day Spa" in Florida erwirkt, um dort heimlich Kameras zu installieren.

Auf Basis der Videoaufnahmen dieser Geräte muss sich der Owner des Super-Bowl-Champions vor Gericht wegen des Vorwurfs der Förderung von Prostitution verantworten.

Anzeige

Auf den Bildern ist Kraft nach Polizeiangaben zweimal zu sehen, wie er Angestellte des Spas für sexuelle Handlungen bezahlt.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Förderung von Prostitution zu geringes Vergehen?

Krafts Anwälte fordern nun, dass sämtliche Video-Aufnahmen nicht als Beweis für den Prozess zugelassen werden.

Ihren Ausführungen nach war die Kamera-Überwachung für ein Vergehen, wie es Kraft vorgeworfen wird, überzogen und nicht vom Gesetz gedeckt.

Derlei Maßnahmen würden die Persönlichkeitsrechte ihres Mandanten verletzen. Nach dem Gesetz dürfen geheime Aufnahmen nur bei Ermittlungen zu einigen schweren Verbrechen angeordnet werden. Kraft wird allerdings "nur" ein Vergehen vorgeworfen.

Haben die Anwälte mit ihrer Forderung Erfolg, könnte der Prozess gegen den Pats-Besitzer eingestellt werden.

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Kraft vor Chiefs-Spiel im "Orchids of Asia"

Mitte Februar wurde bekannt, dass Kraft der Förderung von Prostitution beschuldigt wird.

Am Tag des AFC Championship Games gegen die Kansas City Chiefs soll er im "Orchids of Asia Day Spa" in Florida innerhalb von 24 Stunden zweimal für sexuelle Aktivitäten bezahlt haben.

Problematisch war der Besuch Krafts im "Massagesalon" deshalb, weil die dort arbeitenden Frauen als Teil eines Schlepperrings festgehalten wurden.

"Diese Mädchen sind von früh bis abends dort, können nicht gehen und müssen ständig sexuelle Dienstleistungen erbringen. Einige von ihnen mögen sagen, dass es ihnen gut geht, das tut es aber nicht", sagte ein in die Ermittlungen involvierter Polizeichef damals gegenüber ESPN.

Kraft selbst dementiert jegliche Verwicklung in illegale Aktivitäten.

Kraft: "Habe Respekt vor Frauen"

"Es tut mir ehrlich leid. Ich weiß, dass ich meine Familie, meine engen Freunde, Mitarbeiter, unsere Fans und viele andere verletzt und enttäuscht habe", so Kraft in einem von ihm veröffentlichten Statement.

Kraft sagte weiter, dass er seit der Anklage "aus Respekt vor dem Gerichtsverfahren" geschwiegen habe.

"In meinem ganzen Leben habe ich immer versucht, das Richtige zu tun. Das Letzte, was ich jemals tun möchte, ist die Missachtung eines anderen Menschen. Ich habe außerordentlichen Respekt vor Frauen. Meine Moral und meine Seele wurden von der wunderbarsten Frau geformt, der Liebe meines Lebens, mit der ich als Partnerin 50 Jahre lang gesegnet war", sagte Kraft in der Erklärung.

Bei der wunderbarsten Frau spricht er von seiner 2011 verstorbenen Ehefrau Myra.