Die New Orleans Saint im Kader-Check zum Durchklicken:

Die NFL-Preseason ist in vollem Gange, die Teams bereiten sich mit Hochdruck auf die kommende Spielzeit vor. Diese beginnt am 5. September. Zeit für SPORT1, die Topteams der NFL zu beleuchten.

Den Start der Serie bilden die New Orleans Saints, die in der vergangenen Saison um den Einzug in den Super Bowl betrogen wurden.

Wie haben sich die Saints verstärkt? Was ist von Quarterback Drew Brees noch zu erwarten? SPORT1 analysiert.