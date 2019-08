Rapper Jay-Z baut sein Engagement in der NFL offenbar weiter aus.

TMZ Sports bringt den Ehemann von Sängerin Beyoncé damit in Verbindung, in Kürze "bedeutende Anteile" an einem NFL-Team zu erwerben.

Die betreffende Franchise stehe schon fest, in den kommenden Tagen sollen aber noch die genauen Eigentumsverhältnisse geklärt werden.

Anzeige

Jay-Z wird Partner der NFL

Erst vor zwei Tagen wurde bekanntgegeben, dass Jay-Z und die NFL eine Partnerschaft abgeschlossen haben.

Ab der kommenden Saison kooperiert das Plattenlabel des 49-Jährigen, "Roc Nation", mit der besten Football-Liga der Welt und berät diese bei musikalischen Auftritten wie etwa beim Super Bowl.

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Darüber hinaus soll "Roc Nation" die Liga bei sozialen Themen wie Polizeigewalt und Bildung von jungen Talenten unterstützen.