Der Kadercheck der Los Angeles Chargers zum Durchklicken:

Die NFL-Preseason ist in vollem Gange, die Teams bereiten sich mit Hochdruck auf die kommende Saison vor, die am 5. September beginnt. Zeit für SPORT1, die Topteams der Liga zu beleuchten. Dieses Mal die Los Angeles Chargers.

In der vergangenen Saison beendeten die Chargers die reguläre Saison in der AFC West mit einer Bilanz von 12:4 auf Rang zwei hinter den Kansas City Chiefs. Vor allem die Auswärtsbilanz von sieben Siegen und einer Niederlage konnte sich mehr als sehen lassen.

In den Playoffs behielt man zunächst in der Wild Card Round gegen die Baltimore Ravens die Oberhand, bevor in der Divisional Round gegen die erfahrenen New England Patriots das Aus kam.

2019 soll nun der nächste Versuch unternommen werden, in den Playoffs weit zu kommen und möglicherweise am Ende sogar Zählbares einzufahren. Dafür verzichteten die Chargers auf spektakuläre Neuverpflichtungen, sondern verstärkten sich lediglich mit jungen Talenten und

Ergänzungsspielern.

SPORT1 analysiert den Kader der Chargers.