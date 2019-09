Der vierte Spieltag in der NFL startet mit einem echten Mega-Match!

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (ab 2.20 Uhr) empfangen die Green Bay Packers mit den Philadelphia Eagles den Super-Bowl-Sieger von 2017.

Während die Packers eine bislang makellose Bilanz von drei Siegen aufweisen (vs. Bears, Vikings., Broncos), gelang den Eagles um Quarterback Carson Wentz erst ein Erfolg (vs. Redskins).

Anzeige

Bei den Käsehüten trumpft aktuell vor allem Quarterback Aaron Rodgers mächtig auf: Sein Touchdown-Pass über 40 Yards gegen die Broncos konnte sich sehen lassen.

Patriots bei Überraschungsteam Bills

Ebenfalls eine 3-0-Bilanz hat Titelverteidiger New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady, der auch in dieser Saison einmal mehr bestätigt: Alter schützt vor Leistung nicht!

Gegen die Jets lieferte der 42-Jährige eine sensationelle Leistung ab (2 Touchdowns, 306 Yards). Am 4. Spieltag spielen die Pats bei einem echten Überraschungsteam: AFC East-Konkurrent Buffalo Bills startete zur Verwunderung vieler mit drei Siegen in die neue Saison (vs. Jets, Giants, Bengals).

Neben Quarterback Josh Allen stechen vor allem zwei Neuzugänge ins Auge: Zum einen Running Back Frank Gore (von den Miami Dolphins) mit zwei Touchdowns und 164 Rushing Yards sowie Wide Receiver John Brown (von den Ravens) mit einem Touchdown und 246 Receiving Yards.

DAZN gratis testen und die NFL live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Nächste Jones-Show gegen Redskins?

In aller Munde ist aktuell auch Daniel Jones. In seinem ersten Spiel als Starting-Quarterback der New York Giants sorgte der Rookie für vier Touchdowns - und entschied kurz vor Schluss sogar das Spiel gegen die Bucs.

Zuvor hatten die Giants ihren langjährigen QB Eli Manning als Starter abgesetzt. Gegen die Redskins hat "DJ" nun die Möglichkeit, seine Leistung von Woche drei zu bestätigen. (Tabellen der NFL)

So können Sie die NFL live verfolgen:

TV: Pro7 MAXX

Pro7 MAXX LIVESTREAM: DAZN

DAZN LIVETICKER: SPORT1.de

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Der 4. NFL-Spieltag in der Übersicht:

Freitag, 27. September:

Green Bay Packers - Philadelphia Eagles (2.20 Uhr)

Sonntag, 29. September:

Atlanta Falcons - Tennessee Titans

Buffalo Bills - New England Patriots

Detroit Lions - Kansas City Chiefs

Indianapolis Colts - Oakland Raiders

Miami Dolphins - Los Angeles Chargers

New York Giants - Washington Redskins

Baltimore Ravens - Cleveland Browns

Houston Texans - Carolina Panthers (alle 19 Uhr)

Los Angeles Rams - Tampa Bay Buccaneers

Arizona Cardinals - Seattle Seahawks (beide 22.05 Uhr)

Chicago Bears - Minnesota Vikings

Denver Broncos - Jacksonville Jaguars (beide 22.25 Uhr)

Montag, 30. September:

New Orleans Saints - Dallas Cowboys (2.20 Uhr)

Dienstag, 1. Oktober:

Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals (2.15 Uhr)