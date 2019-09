Antonio Brown und seine Eskapaden - in den letzten Wochen sorgte der Wide Receiver der Oakland Raiders immer wieder für Schlagzeilen.

Egal, ob das Drama um seinen Helm oder der Streit um einen Fischkopf in seinem Kühlschrank - Schlagzeilen produzierte der 31-Jährige nur noch außerhalb des Platzes.

Nun haben die Oakland Raiders endgültig genug von dieser Neverending Story und haben ihren Neuzugang noch vor dem ersten Spiel wieder entlassen.

Brown im ersten Spiel? "No way"

Anlass für diese endgültige Entscheidung war die Weigerung Browns, im ersten Saisonspiel der Raiders gegen die Denver Broncos (NFL: Oakland Raiders - Denver Broncos, Dienstag ab 4.20 Uhr in LIVESCORES) aufzulaufen. "Auf keinen Fall werde ich spielen, nachdem sie meine Garantien gestrichen haben", verkündete der exzentrische Superstar seine Entscheidung.

Nach Informationen von ESPN verhängte die Francise zuvor eine Strafe von 215.073,53 US-Dollar gegen Brown, weil dieser ein teamschädigendes Verhalten an den Tag legte. Aufgrund dieser Strafe waren die Raiders nicht mehr verpflichtet, die garantierte Summe von 30 Millionen US-Dollar zu bezahlen.

Brown soll mit dem General Manager Mike Mayock in Streit geraten sein, weil Brown einen Brief der Raiders veröffentlicht hatte, in dem diese die Strafen für die Eskapaden des Receivers auflisteten.

Gruden glaubte noch an Brown-Einsatz

Während der Auseinandersetzung soll Brown dem Besitzer auch "einen Schlag ins Gesicht" angedroht haben. Erst der Linebacker Vontaze Burfict konnte ihn zurückhalten.

Obwohl zwischendurch auch eine Suspendierung für das erste Spiel im Raum stand, schienen sich die Wogen wieder geglättet zu haben. Headcoach Jon Gruden ging auf jeden Fall davon aus, dass er wieder spielt.

Nun aber die Kehrtwende und der vermeintlich letzte Akt im Brown-Drama bei den Oakland Raiders.