Triumphe und Skandale der New England Patriots zum Durchklicken:

Die New England Patriots haben in ihrer Geschichte Großes vollbracht, aber auch für einige Skandale und Kuriositäten gesorgt.

Headcoach Bill Belichick feierte gegen die Cleveland Browns den 300. Sieg in seiner Karriere als Trainer und muss sich in der NFL-Bestenliste nun nur noch hinter Don Shula (347) and George Halas (324) anstellen.

Es ist nur einer von vielen Erfolgen der Patriots, es haben aber auch schon oft Skandale die Schlagzeilen bestimmt.

SPORT1 zeigt die Höhen und Tiefen des Riesen von der Ostküste.