Das Thursday Night Game am 11. Spieltag der NFL befindet sich in den letzten Sekunden, die Pittsburgh Steelers liegen klar mit 7:21 gegen die Cleveland Browns in Rückstand. Nach einem Tackle von Myles Garrett (Browns) gegen Mason Rudolph (Steelers) eskaliert die Lage und es kommt zu einem der größten Skandale der NFL-Geschichte. SPORT1 zeigt die Bilder der wüsten Schlägerei

© Getty Images